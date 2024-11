Cpel, più fondi ai comuni colpiti dall'alluvione di giugno

L'assemblea del Cpel ha espresso parere positivo sul bilancio di previsione della Regione per il triennio 2025/2027. Anche la seconda variazione al bilancio di previsione 2024/2026 ha ottenuto un parere positivo, ma con osservazioni: l'Assemblea chiede di prevedere, anche eventualmente nel corso del 2025, "un'integrazione dei fondi straordinari per gli investimenti degli enti locali colpiti dall'alluvione del 29 e 30 giugno 2024 e che i contributi a sostegno delle imprese colpite dall'evento alluvionale siano concessi anche in favore dei Consorzi a copertura totale dei danni subiti".

I rappresentanti degli enti locali hanno espresso parere favorevole con osservazioni anche al disegno di legge di stabilità regionale 2025/2027. Il Cpel, sottolineando "l'apprezzamento per l'ammontare totale dei trasferimenti finanziari a favore della finanza locale anche per il triennio", ha evidenziato l'esigenza di "mantenere alta l'attenzione sulla tematica relativa agli interventi di prevenzione di eventi calamitosi, continuando a destinare, per i prossimi anni, risorse adeguate alla copertura dei fabbisogni rilevati sui territori".

L'Assemblea, inoltre, ha avanzato alcune richieste di istituzione e modificazione di leggi regionali, in particolare in materia di personale delle istituzioni scolastiche trasferito agli enti locali, assistenza alla refezione scolastica degli alunni con disabilità, gestione dei procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi delle acque reflue ed erogazione delle attività formative del personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.



