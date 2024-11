Colle del Piccolo San Bernardo, scatta la chiusura invernale

Si trasforma nella consueta chiusura invernale lo stop preventivo per maltempo scattato ieri sul colle del Piccolo San Bernardo, tra Valle d'Aosta e Savoia (Francia).

Visto il provvedimento di chiusura emesso dall'Ente gestore francese sul versante di competenza del passo alpino, l'Anas ha fatto lo stesso per quanto riguarda il tratto di strada statale 26 tra il bivio per località Les Suches, a La Thuile, e il confine di Stato.

La Francia è raggiungibile attraverso il Traforo del Gran San Bernardo (T2) o in alternativa attraverso il Traforo del Frejus (T4), a causa dell'attuale chiusura del Traforo del Monte Bianco per manutenzioni (T1).

Con la chiusura al traffico della statale, il personale Anas smonterà le barriere laterali e la segnaletica verticale che rischiano di essere compromesse da slavine e valanghe. La rimozione agevolerà inoltre le operazioni di sgombero neve che serviranno alla riapertura, prevista in primavera.

Per la stagione invernale, la società Funivie Piccolo San Bernardo spa assume la gestione dell'area su cui si sviluppa il tracciato della statale 26 che diviene parte integrante del comprensorio sciistico fino all'avvio delle operazioni di riapertura.



