Testolin, "dalla legge di bilancio garanzie per gli enti locali"

I disegni di legge di stabilità e di bilancio 2025/2027 "danno delle garanzie nonostante la mancanza del raggiungimento di uno degli obiettivi che ci eravamo dati in questo periodo, la revisione della legge regionale 48" del 1995 sugli interventi regionali in materia di finanza locale. Così il presidente della Regione, Renzo Testolin, intervenendo all'assemblea del Cpel per la presentazione e l'esame dei due disegni di legge.

Secondo Testolin, "la garanzia di avere nel triennio un finanziamento costante" per gli enti locali è "in un contesto come questo, di bilancio di fine legislatura, quella di poter affrontare almeno il primo biennio con delle certezze in merito alla possibilità di avere delle risorse determinate in continuità".

A fronte di un aumento delle entrate correnti - anche per via "dell'aumento dei prezzi e dell'inflazione" - aumentano "i costi che le amministrazioni devono sostenere, in primis riguardo al personale" per il quale "sta arrivando a conclusione l'ultimo adeguamento contrattuale che porterà sicuramente un beneficio generalizzato alle famiglie perché nei tre anni 2022-2024 ci sarà un aumento superiore al 15% cumulato". Un "aggravio di costi importante" per l'amministrazione regionale e gli enti locali: "una parte di questi costi - ha detto Testolin - sono stati individuati nell'accordo con il Celva in 5,3 milioni l'anno per contribuire al percorso di adeguamento contrattuale".





