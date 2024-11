Lovignana, l'udienza con il Papa un momento di grande intensità

"Abbiamo vissuto un momento di grande intensità. L'incontro con il Papa è stato semplice e familiare con un discorso che ha tratteggiato la figura di san Bernardo con tre pennellate: annuncio, accoglienza e pace. Molto efficace e facile da ricordare". Così il vescovo di Aosta, Franco Lovignana, dopo l'udienza concessa dal Papa alla Diocesi di Aosta e alla Congregazione dei Canonici del Gran San Bernardo in occasione della conclusione delle celebrazioni per il centenario di San Bernardo.

"È stato un incontro fraterno - aggiunge Lovignana - anche con la delegazione dei Canonici del Gran San Bernardo guidata dal Prevosto, Mgr JeanPierre Voutaz. Con me rappresentavano la Diocesi i membri del Comitato che avevo istituito per le celebrazioni del centenario/millenario.

Non poteva mancare la delegazione valdostana delle guide alpine e dei maestri di sci, con i loro presidenti Ezio Marlier e Beppe Cuc. A loro, infatti, si deve l'iniziativa di solennizzare la festa di San Bernardo. E proprio con le guide e i maestri, da alcuni anni, celebriamo in Cattedrale il loro patrono. La Regione autonoma Valle d'Aosta era rappresentata dalla giunta regionale, dall'ufficio di presidenza del Consiglio regionale e da alcuni membri dell'amministrazione, guidati dai presidenti Testolin e Bertin. Dopo l'udienza abbiamo celebrato l'Eucaristia nella Basilica di San Pietro in onore di san Martino e di san Bernardo".



