Aosta designata Capitale della cultura Arcigay 2027

In occasione del Consiglio nazionale di Arcigay che si è riunito a Caserta il 9 e 10 novembre scorsi, l'associazione ha conferito al comitato Arcigay della Valle d'Aosta il titolo di Capitale della Cultura Arcigay per l'anno 2027.

"Questo conferimento è, per il nostro Comitato, un riconoscimento molto importante per il lavoro svolto dal 2019 sul nostro territorio e sarà una nuova occasione - dichiara Giulio Gasperini, presidente di Arcigay Vda - per contrastare i meccanismi di invisibilizzazione che la comunità Queer valdostana subisce. La Valle d'Aosta è zona di frontiera secondo varie declinazioni, ma noi la intendiamo come uno spazio di apertura radicale e di resistenza, il regno della possibilità e della creatività che corrode il sistema dominante e lo cambia".

Il riferimento è al "significato vero del 'margine' teorizzato dalla scrittrice e attivista statunitense Bell Hooks", comunica Arcigay Vda.

"Sentiamo la responsabilità - continua Gasperini - di costruire un programma e uno spazio culturale che valorizzi il nostro territorio, la sua storia e la memoria della comunità queer locale, attivando quante più alleanze e collaborazioni possibili".

L'Aquila sarà nel 2025 la prima Capitale della cultura Arcigay e nel 2026 sarà la volta del Comitato di Roma.

"Il recupero della storia collettiva Lgbtqia+ è oggi non solo un'esigenza identitaria del nostro movimento, ma anche un recupero di lotte, elaborazioni e percorsi, che ci hanno portato alla situazione di oggi, utile per affrontare le difficoltà che ancora il nostro Paese ci pone di fronte: le discriminazioni continuano e sarà anche il lavoro culturale a permetterci finalmente di superarle", aggiunge Claudio Tosi, responsabile Cultura di Arcigay nazionale.



