Alluvione, aperte le domande per gli aiuti alle aziende agricole

Da oggi e fino al primo ottobre 2025 è possibile presentare la domanda per la concessione di aiuti alle imprese agricole che hanno subito danni diretti a seguito degli eventi alluvionali del 29 e 30 giugno 2024. Lo comunica l'assessorato all'Agricoltura. "E' concreta - commenta l'assessore Marco Carrel - la mia vicinanza alla comunità valdostana agricola colpita dai fenomeni alluvionali.

Questo bando si inserisce nella serie di strumenti messi in campo a sostegno delle imprese agricole. A seguito dell'approvazione della Dgr 996 del 26 agosto 2024, che ci ha permesso di creare uno strumento concreto per la concessione di aiuti a fondo perduto per i danni causati da calamità naturali, il bando è indirizzato proprio alle imprese che sono state direttamente colpite dall'evento del 29 e 30 giugno".

"Questo sostegno - precisa l'assessore - verrà concesso nella forma di contributo in conto capitale con intensità di aiuto variabili in funzione della tipologia di intervento al netto dei costi di Iva".

I danni potranno essere oggetto di compensazione a condizione che le imprese abbiano presentato all'assessorato Agricoltura e risorse naturali, apposita segnalazione di danno, all'indirizzo e-mail danni-aziende-agricole@regione.vda.it, compilando i moduli predisposti sul sito istituzionale all'indirizzo https://www.regione.vda.it/agricoltura/Calamita_naturali/alluvio ne_29-30_giugno_2024_i.aspx entro il 20 novembre prossimo.

I soggetti interessati possono presentare la domanda di aiuto tramite Pec all'indirizzo agricoltura@pec.regione.vda.it indirizzandola alla Struttura Consorzi di miglioramento fondiario, consorterie e produzioni vegetali, o alternativamente, in modalità cartacea presso lo sportello Unico dell'assessorato all'Agricoltura e risorse naturali in località La Maladière - Rue de la Maladière, 39 di Saint-Christophe, impiegando la modulistica disponibile sul sito della Regione Valle d'Aosta nel canale tematico Agricoltura https://www.regione.vda.it/agricoltura/Calamita_naturali/alluvio ne_29-30_giugno_2024_i.aspx Per informazioni, è possibile rivolgersi all'ufficio Produzioni vegetali del dipartimento Agricoltura (numero di telefono 0165/275324).



