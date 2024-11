Ad Aosta il negozio di Natale di Emergency

Resterà aperto dal 24 novembre al 23 dicembre (con orario 10-13 e 14-19) il negozio Emergency in via Aubert 19, ad Aosta.

Sono 130 le proposte regalo di Emergency che, per questo Natale, propone anche diversi gadget con il suo logo: dalla tazza rossa in ceramica fino al calendario 2025, e poi alcune novità come la maglietta Artivists firmata da Laika, l'ombrello Emergency e la tazza termica.

"Per offrire un aiuto a chi vive nei contesti difficili in Italia e nel mondo dove Emergency è impegnata - si legge in una nota - nel negozio dell'ong si potranno acquistare le fodere per cuscini, borse o i tradizionali Suzani, ampi tessuti tribali totalmente ricamati a mano in Afghanistan o le decorazioni per l'albero di Natale fatte in Uganda dalla cooperativa Musizi Joy, create da chi abita negli slum di Kampala e, ancora, il portachiavi No War Factory realizzato con i metalli provenienti dai residui bellici disseminati nel Laos, Paese del Sud Est asiatico, l'area del mondo più bombardata della storia".

Diversi anche i prodotti provenienti o da realtà solidali che collaborano con la ong.



