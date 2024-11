Vda aperta, pasticcio normativo sui segretari comunali

"Questo continuo susseguirsi di cambiamenti normativi rende il reclutamento dei segretari comunali un terreno di crescente incertezza. Tutto questo in un momento in cui, non solo questa figura manca, ma si rischia di non avere queste professionalità per l'inizio della prossima legislatura". Inoltre si continua "a rinviare una riforma generale degli enti locali e la previsione di un albo unico della dirigenza della Pubblica Amministrazione". Così la coalizione politica Valle d'Aosta aperta in una nota.

"La giunta Testolin - si legge - continua a sorprenderci in negativo con la gestione delle norme sui segretari comunali. Il 14 novembre 2023, questa maggioranza ha approvato la legge regionale n. 22, introducendo nuove disposizioni per il reclutamento dei segretari comunali valdostani. La norma stabilisce che possono accedere all'Albo dei segretari comunali i laureati magistrali in giurisprudenza, scienze politiche, economia, o titoli equiparati, e coloro che, sempre con laurea magistrale, hanno maturato almeno cinque anni di esperienza come segretario di ente locale in Valle d'Aosta negli ultimi dieci anni. Ma solo sette mesi dopo, il 24 giugno 2024, la stessa maggioranza ha approvato la legge regionale n. 9, che reintroduce il comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale del 1998. Questo comma prevede invece che l'accesso all'Albo avvenga tramite concorso aperto ai laureati magistrali con i requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, previo superamento di corsi di formazione specifici".

"Durante la discussione della legge n. 9/2024, la nostra consigliera regionale Erika Guichardaz aveva segnalato il rischio di confusione normativa, vista la sovrapposizione con le disposizioni appena approvate. Tuttavia, il presidente Testolin ha proseguito senza alcuna modifica, portando la legge in votazione. Ora, con il disegno di legge n. 171 per la 'seconda variazione al bilancio di previsione 2024-2026', la giunta cerca di rimediare. L'articolo 18 della proposta riporta nuovamente le regole della 22/2023, ma introduce anche una riserva di quote del concorso. Stupisce che tale riserva non sia prevista per chi ha esperienza diretta come segretario, bensì a qualsiasi dipendente di categoria D con almeno cinque anni di servizio nella categoria immediatamente inferiore alla qualifica unica dirigenziale, inclusi i docenti".



