Testolin in Vaticano, "ho invitato il Papa in Valle d'Aosta"

"L'udienza di oggi è stata una importante ed emozionante occasione per celebrare i valori della montagna, ben rappresentati dalla figura di San Bernardo, il Santo alpino, la cui devozione è profondamente radicata nella religiosità dei valdostani. Siamo grati di questo momento di incontro con il Santo Padre che ho invitato in Valle d'Aosta e che speriamo di poter accogliere nella nostra terra il prossimo anno, in occasione della ricorrenza del ventennale della scomparsa di Giovanni Paolo II". Così il presidente della Regione, Renzo Testolin, al termine dell'udienza privata in Vaticano di Papa Francesco, in occasione della conclusione delle celebrazioni per il centenario della proclamazione di San Bernardo, patrono degli alpinisti, dei viaggiatori e degli abitanti delle Alpi.

Testolin e il presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin, hanno consegnato in dono al Pontefice una statua in legno e ferro, raffigurante San Bernardo, dell'artista valdostano Peter Trojer.

Erano presenti anche il vice presidente della Regione, Luigi Bertschy, e gli assessori Luciano Caveri, Giulio Grosjacques, Jean-Pierre Guichardaz, Carlo Marzi e Davide Sapinet.

Con loro il vescovo di Aosta, Franco Lovignana, il deputato Franco Manes, il vice presidente del Consiglio Valle Paolo Sammaritani, i consiglieri segretari Luca Distort e Corrado Jordan, i rappresentanti delle guide di alta montagna della Valle d'Aosta con il presidente Ezio Marlier e dei maestri di sci della Valle d'Aosta con il presidente Beppe Cuc, e i membri del Comitato per il centenario di San Bernardo, di cui fa parte la Regione.

Manes, "San Bernardo è un valore immenso per la Valle d'Aosta"

"San Bernardo di Aosta rappresenta un valore immenso per la nostra comunità, essendo simbolo di accoglienza e coraggio”. Così il deputato valdostano, Franco Manes, dopo aver partecipato, con la delegazione valdostana, all'udienza privata in Vaticano di Papa Francesco, in occasione della conclusione delle celebrazioni per il centenario della proclamazione di San Bernardo, patrono degli alpinisti, dei viaggiatori e degli abitanti delle Alpi.

"La sua dedizione ai pericoli della montagna è un esempio per tutti noi. Questo incontro con il Papa rafforza l'importanza della fede e della solidarietà per le nostre comunità alpine”, ha detto Manes. "San Bernardo - sottolinea il deputato - ci insegna a essere generosi e forti nel sostegno a chi è in difficoltà, valori che sono profondamente radicati nelle nostre tradizioni e che continuano a guidarci”.

"L'udienza di oggi - conclude Manes - è stata un momento di riflessione e di rinnovato impegno verso le nostre radici e valori. San Bernardo è un simbolo di resilienza e fede che ci spinge a prendersi cura delle nostre montagne e delle persone che vi abitano”.

