La vicenda del serial killer di Aosta in un podcast

La vicenda del serial killer di Villeneuve Andrea Matteucci, noto come il 'mostro di Aosta', è il nuovo caso che la podcaster Elisa De Marco, alias Elisa True Crime, affronta nella serie podcast 'Delitti Invisibili - I crimini della porta accanto' (Onepodcast). Le tre puntate da circa 30 minuti ciascuna sono già disponibili sulle principali piattaforme di streaming audio e, si legge in una nota, sono "ricche di contenuti inediti e preziose testimonianze".

"Dopo un'infanzia - si legge - segnata da abusi e vessazioni da parte della madre, che si prostituiva e lo faceva assistere ai suoi incontri sessuali, Matteucci inizia a sviluppare una rabbia esplosiva e un profondo sentimento di odio nei confronti delle prostitute. Nel 1980 dalle pieghe della sua psiche emerge il suo lato oscuro e Andrea commette il primo di una lunga serie di efferati omicidi che si susseguiranno fino al 1995, quando verrà finalmente arrestato e processato. Un caso atroce che ha sconvolto gli inquirenti e la popolazione locale, ignara del fatto che quell'uomo che tutti conoscevano, in apparenza educato e tranquillo, fosse in grado di uccidere e bruciare in un bidone donne innocenti".

Matteucci, oggi sessantaduenne, era stato condannato in via definitiva nel 1998 a 30 anni di carcere per l'uccisione di un commerciante e di tre prostitute e per il tentato omicidio di una quarta ragazza.



