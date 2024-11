La potenza creativa informale di Emilio Vedova al Forte di Bard

Dal 30 novembre al 2 giugno 2025 Forte di Bard, in Valle d'Aosta, ospita la mostra 'Questa è pittura', dedicata all'opera di Emilio Vedova. Il progetto, curato da Gabriella Belli e promosso dall'Associazione Forte di Bard in collaborazione con 24 Ore Cultura e Fondazione Emilio e Annabianca Vedova, presenta 31 grandi dipinti e 22 opere su carta dell'artista veneziano che stupisce per la folgorazione del colore e la vitalità della sua materia, espressione tra le più alte dell'informale europeo. Emilio Vedova, uno degli artisti d'avanguardia più influenti del '900, ha sempre tradotto nelle sue opere il suo impegno civile. "Il cortocircuito tra realtà e verità, tra bene e male, che il lavoro di Vedova porta magistralmente alla luce nel furore del suo particolarissimo astrattismo - spiega la curatrice Gabriella Belli - è compito di questa mostra che approda in Valle d'Aosta e aggiunge un tassello alla conoscenza dell'artista, attraverso un itinerario di approfondimento del suo lavoro diviso in otto tappe, che corrispondono a momenti in cui lo sforzo creativo si dibatte attorno a questioni esistenziali". "La potenza espressiva dell'artista unita a un forte impegno civile fanno dell'arte di Vedova una delle più rappresentative della corrente dell'informale, con opere di grande impatto che ben si sposano con la severa architettura del Forte di Bard", ha commentato Ornella Badery, presidente dell'associazione Forte di Bard. Il percorso espositivo si snoda in 8 tappe nelle sale delle Cannoniere con una sequenza non cronologica, ma indirizzata a esplorare quei periodi della vita in cui l'artista ci lascia prove di quella sua impetuosa energia creativa, che ha segnato la pittura europea del secondo dopoguerra. La mostra raccoglie opere per la maggior parte prestate dalla Fondazione Emilio e Annabianca Vedova e da prestigiose collezioni pubbliche italiane come il Comune di Firenze - Musei civici fiorentini, la Peggy Guggenheim Collection di Venezia, il Mart - Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto, e da alcune collezioni private.



