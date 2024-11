Inseguito con un drone e sequestrato, gip ordina il carcere per gli aggressori

Il gip di Aosta ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere per quattro ventenni del Canavese accusati di sequestro di persona aggravato dalla premeditazione, lesioni personali aggravate e minaccia grave.

Si tratta di Mario Luca Horotan, di 20 anni, di Ivrea, Loris Alasia (19) di Azeglio, Stefan Liviu Gladea (18) Ivrea, e Andrei Filippo Muscaliu (20) di Ivrea. La vittima è un ventiquattrenne di Montalto Dora. Il giudice ha accolto la richiesta del pm Manlio D'Ambrosi.

I fatti sono avvenuti lo scorso 7 novembre a Champoluc, in val d'Ayas, dove il ventiquattrenne lavora come cameriere in un locale.

I quattro - secondo l'accusa - lo hanno raggiunto sul posto di lavoro per estorcergli poco meno di duemila euro. Una volta fuggito dal locale, per rintracciarlo, lo hanno poi inseguito nel bosco, anche con l'impiego di un drone che riprendeva la zona dall'alto, quindi picchiato, caricato in auto e minacciato anche di morte.

E' stato un amico, a cui il giovane si era rivolto nel frattempo con una videochiamata per chiedere del denaro in prestito, a rivolgersi ai carabinieri della Compagnia di Chatillon/Saint-Vincent, che hanno rintracciato l'auto e arrestato i quattro.



