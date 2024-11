Il Papa ricorda San Bernardo come operatore di pace

"Bernardo operatore di pace", ha ricordato papa Francesco durante l'udienza di stamane nella Sala Clementina alle delegazioni della Diocesi di Aosta e della Congregazione dei Canonici del Gran San Bernardo, ricevute al termine dell'Anno giubilare dedicato al centenario della proclamazione di San Bernardo d'Aosta Patrono degli alpinisti, dei viaggiatori e degli abitanti delle Alpi, come pure al nono centenario dalla Canonizzazione e al primo millennio dalla sua nascita.

"L'episodio emblematico, in proposito, è il suo viaggio a Pavia, già malato, per cercare di convincere l'Imperatore Enrico IV a desistere dal proposito di far guerra a Papa Gregorio VII", ha detto il Pontefice. "Fu un viaggio che gli costò la vita.

Sarebbe infatti morto poco tempo dopo il ritorno", ha proseguito.

"Come sappiamo, il suo tentativo non ebbe successo. Ciò però lo rende ancora più nobile ai nostri occhi, perché ce lo mostra impegnato in un'impresa delicata e incerta, al di là di qualsiasi garanzia di riuscita. Promuovere la pace, senza scoraggiarsi, neanche di fronte agli insuccessi. E quanto c'è bisogno anche adesso di questo coraggio!", ha sottolineato Francesco.

Il Papa ha quindi concluso il suo discorso, "visto che alcuni di voi sono guide alpine e maestri di sci", ricordando "il vostro Santo Patrono attraverso due simboli della montagna: la piccozza e la cordata". La piccozza di San Bernardo, ha osservato, "è stata la Parola di Dio, con cui ha saputo scalfire anche gli animi più freddi e induriti"; la sua cordata "è stata la comunità, con cui ha camminato - e aiutato altri a camminare - anche lungo i sentieri rischiosi, per giungere alla meta".

"Auguro a tutti di percorrere cammini belli come il suo, tra le alte montagne, ma soprattutto cammini dentro il cuore", ha aggiunto Francesco.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA