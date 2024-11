Cva, altri 99 Mw di nuova potenza installata da rinnovabili

Il gruppo Cva procede nell'attuazione del proprio piano di sviluppo strategico industriale al 2027. Sabato scorso sono stati presentati nel Comune di San Giorgio (Torino), alla presenza del ministro Gilberto Pichetto Fratin, del presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta Renzo Testolin e del presidente di Legambiente, Stefano Ciafani, i nuovi impianti fotovoltaici del Gruppo Cva, installati nel Centro e Nord Italia, concretizzando un investimento di oltre 100 milioni di euro.

"Ai 936 Mw di potenza idroelettrica installata della realtà valdostana e ai 231,3 Mw già in esercizio tra impianti eolici e fotovoltaici, si aggiungono, con entrate in esercizio differenti, 99 Mw" di 11 diversi impianti nel resto d'Italia, si legge in una nota della società partecipata regionale.

"I driver di investimento - fa sapere il Gruppo - in sviluppo e acquisizione di nuovi impianti di produzione energetica rispondono all'esigenza di diversificare le fonti e anche le aree geografiche, al fine di assicurare una maggiore competitività e stabilità, a fronte delle fluttuazioni indotte dall'andamento meteo, oltre che ad aumentare la capacità produttiva del Gruppo Cva".

La cerimonia di inaugurazione dell'impianto di Cava Toppetti - per una potenza di 11 Mw su una superficie di 12 ettari - è stata l'occasione per il gruppo Cva di fare il punto sullo stato di attuazione del Piano di Sviluppo Strategico Industriale che prevede il raggiungimento di 2 Gw di potenza installata al 2027.

“La concreta attuazione del nostro Piano strategico si appoggia a un’importante crescita organizzativa, che ha reso possibile ottenere tutto ciò operando sia per linee interne che tramite acquisizioni, sviluppando competenze tecniche e industriali lungo tutta la catena del valore dell’energia rinnovabile”, ha commentato il presidente del Gruppo Cva, Marco Cantamessa. La Business unit ‘Altre Fer’, che racchiude tutti gli impianti da fonte eolica e fotovoltaica, è gestita da Cva Eos srl, controllata al 100% dalla capogruppo Cva spa.

L’amministratore delegato, Giuseppe Argirò, ha spiegato che è previsto “un incremento complessivo della potenza installata del Gruppo di più di 800 Mw al 2027” e che “gli impianti inaugurati rappresentano non solo il nostro importante percorso industriale di diversificazione e di crescita, ma anche un contributo concreto per la transizione energetica del Paese”. Nelle scorse settimane è stato avviato il cantiere per la costruzione di un impianto fotovoltaico di più di 48, 5 Mw a Montalto di Castro (Viterbo), nel 2025 si prevede che la potenza installata complessiva eolica e fotovoltaica supererà i 500 Mw.



