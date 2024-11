Consigliera di Parità, "ogni giorno si dimette una neomamma"

In tre mesi, da giugno a settembre di quest'anno, sono state 92 le lavoratrici valdostane che hanno rassegnato le dimissioni dopo la nascita del primo figlio. Il dato è stato fornito oggi dalla consigliera regionale di Parità, Katya Foletto, durante la presentazione del progetto 'Genitorialità condivisa' realizzato assieme ai sindacati Cisl, Uil, Cgil e Savt. L'obiettivo dell'iniziativa è di mettere al centro delle politiche del lavoro la "genitorialità'' e ''non come problema che riguarda la donna, bensì la coppia, la famiglia a soprattutto la società'', ha spiegato Foletto. ''Il progetto nasce assieme ai sindacati con i quali abbiamo siglato un protocollo di collaborazione - spiega la consigliera - e con questo opuscolo abbiamo pensato di promuovere i diritti fondamentali dei genitori. Oggi, la cura dei figli è ancora vista a appannaggio delle madri, ma non è così. E con questo progetto vogliamo proprio puntare a questo, perché ci vuole un cambio di passo importante. Serve un sostegno alle famiglie e servono servizi innovativi''.

Per i rappresentanti sindacali ''servono forme regionali di aiuto alle famiglie, soprattutto nel primo periodo dopo la nascita dei figli, oltre a una consapevolezza dei propri diritti, anche quelli dei padri. Un progetto come questo è anche un modo per fare rete tutti insieme''.

Nell'ultimo trimestre - ha riferito Foletto - sono stati 36 gli uomini che hanno dato le dimissioni, di questi 35 perché hanno cambiato lavoro. Tra le oltre 90 neomamme che si sono dimesse, invece solo meno della metà lo ha fatto per cambiare impiego. Sono il settore del turismo, del terziario e il privato generale dove le madri-lavoratrici hanno più difficoltà e dove si registra la quantità maggiore di dimissioni dopo la nascita del primo figlio.

L'opuscolo verrà presentato il 29 novembre alle 18 ad Aosta alla sede del Centro delle famiglie, il 12 dicembre alla biblioteca di Morgex e ancora il 27 gennaio ad Aymavilles.

L'ultima data in calendario è il 19 febbraio in Biblioteca regionale.



