Associazioni, "la discarica di Pompiod non deve essere riaperta"

"Dopo anni di approfondimenti e verifiche", le associazioni Valle Virtuosa e Legambiente Vda chiedono "con fermezza la revoca di tutti gli atti amministrativi di concessione e rinnovo relativi alla gestione della discarica di rifiuti speciali inerti di Pompiod (ad Aymavilles), nonché la sua bonifica e chiusura definitiva".

Secondo le due associazioni "numerose criticità sono emerse in fase processuale (molte delle quali ad oggi irrisolte), dalle irregolarità amministrative a quelle gestionali, che potrebbero arrecare potenzialmente gravi danni per l'ambiente e la salute pubblica, e a nostro parere in contrasto con le normative nazionali ed europee violando i normali criteri di prudenza in materia".

"Questa insistenza - scrivono in una nota - nel voler riaprire la discarica solleva dubbi sulla reale tutela degli interessi della comunità e dell'ambiente". Valle Virtuosa e Legambiente Vda si dichiarano "pronte a considerare ogni azione legale necessaria, inclusi ricorsi al Consiglio di Stato, per garantire che il diritto alla salute pubblica e alla protezione ambientale vengano rispettati".

Nello "studio commissionato dalla Regione all'Arpa, che suggerisce la necessità di riaprire Pompiod", ci sono "diverse lacune" secondo le due associazioni. Se il riciclo degli inerti è "già al 74% in Valle d'Aosta", solo "il 26% dovrebbe essere smaltito in discarica". Quindi "la durata residua delle discariche risulterebbe circa quattro volte superiore rispetto a quanto stimato nello studio Arpa" che però, "'per sicurezza', nell'eventualità della realizzazione di grandi opere" ipotizza "anche un fabbisogno di smaltimento pari al doppio della quantità media di rifiuti prodotti tra il 2013 e il 2021. Si tratta di stime evidentemente poco attendibili, che gonfiano il fabbisogno di nuove discariche, giustificando in modo improprio la necessità di riaprire Pompiod".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA