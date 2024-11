Violenza sulle donne, manifestazione anche ad Aosta

''Basta a chi non crede nelle donne, basta alla teoria del padre buono, basta alla cultura dello stupro''. Sono gli slogan del corteo contro la violenza sulle donne promosso da D.i.Re-Donne in rete contro la violenza, organizzato in oltre 40 città italiane, che ad Aosta ha visto in piazza il Centro anti violenza. La manifestazione, alla quale hanno partecipato una trentina di persone - donne in maggioranza, ma anche alcuni uomini - è partita da piazza Narbonne per arrivare a Plus, l'ex Cittadella, per un momento di confronto sul tema della violenza di genere.

Ad aprire il corteo l'avvocata Anna Ventriglia, presidente dell'associazione Centro donne contro la violenza di Aosta, che assieme alle altre partecipanti per tutto il tragitto ha letto i nomi delle 96 donne uccise dall'inizio dell'anno ad oggi.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA