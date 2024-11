Centro donne Aosta, "istituzioni inadeguate contro la violenza"

''Occupiamo le strade per comunicare la nostra rabbia, non faremo un passo indietro''. Così Anna Ventriglia, presidente dell'associazione Centro donne contro la violenza di Aosta, durante il corteo di oggi in centro città.

'"Continueremo a ribellarci, essere innocenti non è sufficiente, non fare violenza non è sufficiente, non basta dire 'non sono un uomo violento'. Uomini, dovete diventare uomini femministi e aiutarci nelle nostre lotte", ha aggiunto in occasione della manifestazione contro la violenza sulle donne.

Ventriglia ha poi sottolineato: ''Vi è una inadeguatezza delle istituzioni ad affrontare il fenomeno, noi che ogni giorno siamo accanto alle donne vittime di violenza vediamo bene il calvario che passano dopo che hanno trovato la forza di denunciare. Non basta dire 'Donne denunciate', perché ancora oggi non vengono credute, si pensa che vogliano ottenere dei vantaggi in caso di separazione. Dobbiamo lottare ogni giorno contro gli stereotipi e i pregiudizi".

Dall'inizio dell'anno ad oggi sono state 58 le donne che si sono rivolte al Centro anti violenza, in tutto il 2023 erano state 72.



