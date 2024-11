Assunzioni alla Cervino spa, Corte dei conti "rispettare le regole"

"Quanto alla gestione del personale" della Cervino spa, la sezione regionale di Controllo della Corte dei conti per la Valle d'Aosta richiama alla "adozione di procedure rispettose delle regole di legalità, trasparenza, imparzialità, efficienza e buon andamento, ai fini dell'accesso al lavoro pubblico", come previsto dalla direttiva del 2018 'Linee guida sulle procedure concorsuali' del ministro per la Semplificazione e la pubblica amministrazione, ispirata "ai principi costituzionali e normativi generali sul tema". Lo si legge nella relazione sul controllo della legittimità e della regolarità della gestione della società partecipata regionale per il periodo 2020-2023.

Al 31 maggio dello scorso anno i dipendenti della Cervino spa erano 127, di cui 87 con contratto a tempo indeterminato e 40 a termine. Al 31 gennaio scorso erano complessivamente 296, di cui 187 a tempo determinato, "valori in linea con i precedenti anni essendo il periodo in cui la forza lavoro è maggiore".

Riguardo agli stagionali, la società ha segnalato di aver "previsto, tramite regolamento, il ricorso a procedure di selezione 'semplificate' che, pur rispettando i principi derivanti dalla normativa nazionale ed europea, alleggeriscano la portata e la complessità di alcune fasi della selezione".

Cervino spa ha riferito in particolare che "la prassi aziendale solitamente prevede che i bandi per il reclutamento del personale offrano contratti a tempo determinato, della durata di 12 mesi a partire dal 2022. Al termine del contratto, in base alla valutazione positiva delle capacità dimostrate, la società ha la facoltà di stabilizzare i dipendenti, come specificato nei bandi stessi".

Nella relazione dei magistrati contabili si legge che "in ordine alla conversione/stabilizzazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, la sezione conferma il proprio orientamento, sottolineando come le adottate procedure di stabilizzazione meritino di essere proposte sempre con la necessaria cautela che, come noto, è richiesta in contesti della specie".



