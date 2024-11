Mega Museo, l'Area megalitica di Aosta si promuove in centro

Da lunedì 11 novembre e fino al 31 gennaio prossimo, sotto i portici del Municipio di Aosta, in piazza Chanoux, sarà allestita una scenografica mostra dedicata alle diverse collezioni archeologiche custodite presso l'Area Megalitica di Aosta.

Mega Museo è un "percorso espositivo che presenta una ricca rassegna di reperti antichi, riprodotti da macro-immagini realizzate da fotografi d'arte e di archeologia che ne rivelano i dettagli più nascosti e curiosi. Un suggestivo allestimento che potrà catturare l'attenzione e l'interesse del pubblico più esigente. Una proposta che si rivolge ai residenti e agli ospiti italiani e stranieri che frequentano la nostra regione nel periodo invernale", sapere l'assessorato dei Beni e attività culturali.

In questo senso "l'Area Megalitica non parla solo di Valle d'Aosta, ma è una testimonianza di rilievo internazionale sia per la cultura megalitica europea, che per le importanti tracce lasciate dall'uomo nel vasto arco temporale che va dall'epoca preistorica al Medioevo".

L'imponente struttura architettonica, edificata a tutela e valorizzazione del sito archeologico, è oggi un importante Museo, "un Megamuseo, che espone collezioni di grande rilievo in grado di illustrare la capacità dell'uomo di produrre oggetti utili o ornamentali con l'impiego di vari materiali". Si tratta in particolare di osso, legno, bronzo, pietra, vetro per citarne solo alcuni. "Una testimonianza imperdibile dell'ingegno umano, del gusto e dell'artigianalità che caratterizzava le civiltà antiche e un patrimonio che appartiene all'umanità".

"L'allestimento Mega Museo - afferma l'assessore Jean-Pierre Guichardaz - è pensato per catturare l'attenzione e, soprattutto, per promuovere la visita dell'Area Megalitica, un viaggio nel tempo per pubblici diversificati: famiglie con bambini, studenti, studiosi, appassionati di storia e archeologia e curiosi di tutte le età." "Mega Museo - dichiara la dirigente Viviana Maria Vallet - è un progetto di comunicazione ed è il risultato di un lavoro di squadra sviluppato dallo staff dell'Area Megalitica. L'ideazione creativa è dello Studio Bconseil di Aosta".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA