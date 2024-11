Aosta, 'Villette' del quartiere Cogne vendesi in tre lotti

La giunta comunale di Aosta ha approvato gli indirizzi per il nuovo avviso di vendita delle Villette 'ex impiegati Cogne'.

Nessuno si era fatto avanti dopo l'avviso per la procedura di alienazione approvata nel marzo scorso e poi prorogata a luglio fino alla fine del mese di settembre. Così la giunta comunale ha deciso di cambiare la modalità di vendita. Non più un unico lotto di 15 unità poste in quattro corpi di fabbrica (rispetto alle 35 complessivamente presenti) ma tre diversi lotti composti da cinque alloggi ciascuno.

Il tentativo precedente, a detta dell'amministrazione comunale, ha "rappresentato evidentemente un limite, soprattutto perché il mercato potenzialmente ritenuto di più probabile riferimento - quello dell'imprenditoria nel settore edilizio - non ha manifestato, almeno in via diretta, alcun interessamento all'operazione commerciale".

Le valutazioni economiche saranno le stesse della precedente asta, con ribasso pari al 40 % del valore - circa 3,8 milioni di euro - individuato dalla perizia di stima dello scorso febbraio.

Gli interessati potranno proporre "più offerte riferite sia ai vari lotti sia alle singole unità abitative, mentre in caso di assenza di offerte per uno o più dei tre lotti individuati al precedente punto saranno valutate offerte per singole unità, applicando, però, un ribasso sul prezzo a base d'asta pari al 15 % di quello individuato dalla perizia di stima".

L'obiettivo del Comune è di "proseguire il percorso di riqualificazione del quartiere Cogne, avviato tramite gli interventi del Pinqua, l'abbattimento dei grattacieli e il recupero condotto da Arer sul patrimonio immobiliare di Erp".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA