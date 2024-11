Ad Aosta tornano 'Les Carnavals de montagne'

Tornato nel gennaio scorso, dopo quattro anni di assenza, ad animare il centro di Aosta, si svolgerà anche nel 2025 l'evento 'Les Carnavals de Montagne'.

Per la sua realizzazione la giunta comunale ha previsto uno stanziamento di poco meno di 55 mila euro.

Il 12 gennaio prossimo sfileranno almeno 25 gruppi storici e carnascialeschi, alcuni dei quali anche provenienti da fuori regione. Il percorso si snoderà attraverso il centro storico con partenza da piazza Arco d'Augusto e arrivo in piazza della Repubblica (o nella piazzetta antistante all'Università della Valle d'Aosta).

Il programma comprenderà anche due serate danzanti a ingresso gratuito, sabato 11 gennaio e domenica 12 gennaio, con animazione musicale e una buvette per il pubblico.



