Vandalismo nella scuola di Gressan, denunciati due minorenni

La polizia ha denunciato due ragazzi ancora minorenni, accusati di essere i presunti autori degli atti di vandalismo e del furto avvenuti a metà ottobre alle scuole di Chevrot a Gressan. Secondo quanto ricostruito, si sono introdotti nell'istituto scolastico, dopo aver manomesso l'impianto di allarme, e hanno compiuto atti vandalici all'interno delle aule, oltre ad aver rubato tre personal computer. Per gli inquirenti, uno dei due è anche l'autore di tentativi di rapine, una in un bar di Aosta e l'altra a un centro di massaggi cinese sempre nel capoluogo: in questo caso il ragazzino avrebbe anche colpito al volto una donna che si era rifiutata di avere un rapporto sessuale con lui. Le indagini sono coordinate dalla procura per i minorenni di Torino.



