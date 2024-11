Rai Vda, Buongiorno regione si occupa di sicurezza sul lavoro

Sarà incentrata sulla sicurezza sul lavoro la settimana tematica dall'11 al 15 novembre di Buongiorno Regione, la trasmissione del mattino della Tgr Valle d'Aosta in onda dalle 7.30 alle 8 su Raitre. Protagonisti saranno gli esperti che sono chiamati a vigilare: Paolo Daniele Barbante, che guida il Servizio di prevenzione e sicurezza dell'Usl; Giuseppe Villani, direttore dell'Inail; Loris Baldassarre, comandante dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro. Verrà anche trasmessa un'inchiesta sui numeri dei lavoratori ex esposti all'amianto e sui monitoraggi in corso.

Inoltre con Stefania Riccardi, dirigente dell'Assessorato regionale del Lavoro, si analizzerà il fenomeno dell'occupazione minorile in regione, con percentuali fra le più alte d'Italia.

Verrà infine approfondito il tema degli infortuni domestici, con Federica Gasparrini, presidente del Fondo Inail dedicato.

"A poche settimane dall'incidente in cui ha perso la vita la promessa dello sci azzurro e atleta del Centro Sportivo Esercito di Courmayeur Matilde Lorenzi - spiega il caporedattore della Sede Rai per la Valle d'Aosta Andrea Caglieris - parleremo anche di sicurezza sulle piste con il presidente dei maestri di sci Beppe Cuc e il pluricampione del mondo e recordman Simone Origone, l'atleta con più titoli nella storia dello sci di velocità".



