Nuova telecabina a Pila, quasi completato il bar ristorante

"Durante l'estate è stato possibile dare corso all'esecuzione del bar ristorante panoramico e a quella del secondo tronco dell'impianto funiviario. Allo stato attuale risultano ultimate tutte le strutture in cemento armato, quelle in carpenteria metallica e una parte degli impianti civili del bar ristorante e sono in corso di realizzazione la copertura e la posa dei serramenti esterni di tamponamento, mentre il completamento delle opere con l'ottimizzazione degli impianti civili e le finiture è previsto per la prossima estate". Lo ha riferito l'assessore regionale Luigi Bertschy rispondendo in aula ad un'interrogazione di Rassemblement valdotain sul progetto funiviario Pila/Couis.

"Lo studio per individuare la migliore configurazione gestionale del rifugio - ha aggiunto - è stato affidato a un professionista esperto in materia e prevede un piano economico finanziario relativo al punto ristoro nel quale vengono sintetizzati i riflessi patrimoniali, finanziari, economici derivanti dall'attuazione dell'investimento della relativa gestione".

Il cronoprogramma dei lavori prevede l'ultimazione delle opere la prossima estate con la realizzazione del primo tronco dell'impianto, del centro servizi previsto in corrispondenza della stazione di partenza e il completamento del bar ristorante in tempo utile per l'inizio della stagione invernale 2025-2026.

Gli interventi di adeguamento delle piste, comprensivi della realizzazione dei sistemi di protezione para valanghe e anticaduta e dell'impianto di innevamento programmato, "sono stati pressoché ultimati a eccezione di alcuni tratti della linea dell'impianto di innevamento interferenti che saranno realizzati nel corso della prossima estate". Il costo complessivo dell'opera, comprensivo del bar ristorante, delle opere accessorie (adeguamento piste, impianti di innevamento, sistemi di protezione) "è superiore ai 60 milioni di euro", ha detto Bertschy, concludendo: "Sicuramente, prima delle feste natalizie sarà attivato il secondo troncone dell'impianto che collega il Couis 1 e sarà possibile utilizzare una parte dell'impianto già a partire da quest'anno. L'obiettivo della società è di accelerare le operazioni e completare i collaudi anche prima delle festività natalizie".

"A febbraio 2024, l'Assessore ci aveva dato delle informazioni sulla situazione di quest'opera - ha ricordato Diego Lucianaz (Rassemblement valdotain) - impegnandosi a fornirci un dettaglio dello studio e del progetto di fattibilità. Aspettavamo parecchie informazioni ma non le abbiamo mai ottenute e oggi ci ritroviamo con una struttura già realizzata. Abbiamo atteso vanamente l'Assessore anche in Commissione e gradiremmo almeno ricevere qualche dettaglio in più sul Couis 1. Apprendiamo che prima delle festività sarà già in funzione il secondo tronco funiviario: è sicuramente una buona notizia, ma sulla struttura Stella del Couis permangono parecchie perplessità. Il Presidente Testolin e l'Assessore Sapinet continuano a ricordarci che c'è un drammatico cambiamento climatico con condizioni estreme che richiedono un modo diverso di gestire la montagna e il territorio e poi però si realizza una struttura che sarò curioso di vedere come resisterà all'impatto meteorologico della Platta di Grivon, in una zona veramente battuta dalle intemperie".





