Luoghi del Cuore, in Valle d'Aosta è in testa il vallone di Cime bianche

In Valle d'Aosta al primo posto della classifica provvisoria del 12/o censimento de "I Luoghi del Cuore", promosso dal Fondo per l'ambiente italiano (Fai), è il vallone di Cime bianche, situato nell'alta Val d'Ayas. Lo hanno comunicato i promotori del concorso, sottolineando che a livello nazionale "la partecipazione finora è straordinaria, già 450.000 voti online e cartacei sono stati raccolti ed è uno dei migliori risultati iniziali mai registrati".

"Questa vasta area - è spiegato in una nota - è l'ultima rimasta nella regione senza piste da sci, impianti di risalita o altre strutture invasive. Al suo apice si trovano le tre Cime Bianche, resti di antiche barriere coralline di un mare tropicale. Il vallone ospita una ricca biodiversità, favorita dall'assenza di interventi umani permanenti e da una morfologia ricca di risorse idriche come torrenti, laghi e zone umide. Il luogo è anche sede di storici siti di estrazione della pietra ollare e cottura della calce. Parte della rete Natura 2000, è considerato un simbolo di conservazione ambientale. Nonostante questo, dal 2015 sono stati proposti progetti funiviari che minacciano di comprometterne l'integrità naturale, con impatti su aree protette".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA