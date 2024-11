Vda Aperta, drammatica situazione per chi ha bisogno di cure

"Laddove non vi sono raccomandazioni, emerge la drammaticità della condizione di chi attende le cure in Valle d'Aosta. In una sanità regionale in cui non vengono rispettati i tempi d'attesa indicati dai medici, abbiamo assistito a soluzioni assurde come la convenzione con Sallanches o la contrattazione e mercificazione di quello che dovrebbe essere un diritto, all'interno di strutture sanitarie pubbliche o private, finanziate anche con soldi pubblici. Da tempo denunciamo questa situazione in cui le persone più fragili rischiano di non poter essere curate, con ripercussioni sulla loro autosufficienza, ma per l'Assessore Marzi non è così. Per lui, la sanità valdostana gode di ottima salute". Lo scrive in una nota Valle d'Aosta Aperta in merito alla situazione della sanità valdostana, finita al centro di una trasmissione di La7.



