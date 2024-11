Maturità alla guida, primo incontro dei "Forum camp"

Domenica 10 novembre, alle 11.30, nel Municipio di Verrayes, prendono il via i "Forum Camp", percorsi che comportano la realizzazione di incontri di informazione e sensibilizzazione in collaborazione con gli enti e le strutture del territorio, rivolti ai giovani e ai giovanissimi e alle loro famiglie, con la finalità di generare confronto e ricerca su questioni sociali e giovanili. Lo comunica l'assessorato regionale delle politiche per le relazioni intergenerazionali.

Tema dell'incontro di riflessione è "Maturità alla guida", un confronto sul senso di responsabilità in strada, con particolare riferimento all'uso di alcol. Nei mesi a seguire verranno messe in campo ulteriori pianificazioni in stretta sinergia con la cooperativa sociale L'esprit à l'envers che si occupa della gestione dei Punti unici di accesso sul territorio regionale.

"Accogliamo con piacere la richiesta del Comune di Verrayes - afferma l'Assessore Jean-Pierre Guichardaz - per una giornata di riflessione e dibattito su tematiche di estrema attualità che vedono sempre più coinvolti i giovani e le loro famiglie.

Auspico che questo tipo di iniziative possa aver un seguito, in maniera capillare, su tutto il territorio regionale".



