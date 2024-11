Investimenti in agricoltura, approvati i criteri per aiuti

La Giunta regionale ha approvato le modalità di concessione degli aiuti per gli investimenti nel settore della produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

"Sono stati approvati - spiega l'assessore Marco Carrel - i criteri applicativi che disciplinano le modalità di concessione degli aiuti per gli investimenti che le Pmi intendono effettuare nel settore della produzione agricola primaria per la realizzazione di impianti di colture poliannuali e sistemazioni agrarie connesse e per l'acquisto di macchinari ed attrezzature.

Sono stati approvati anche i criteri per gli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, proposti da parte degli enti locali e loro forme associative. Con tale atto diamo una risposta concreta alle esigenze del settore agricolo utile per sostenere le nostre piccole realtà nei loro investimenti orientati alla modernizzazione del comparto e a un'agricoltura sempre più vocata alla sostenibilità". Gli aiuti sono concessi in forma di contributo in conto capitale, con eventuale mutuo integrativo a tasso agevolato con intensità e tetto massimo d'aiuto stabilito in funzione della specificità delle singole tipologie d'intervento e per investimenti da avviarsi in data successiva alla presentazione della domanda e che perseguano almeno uno tra gli obiettivi stabiliti dal bando.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA