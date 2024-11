Cooperative, Bertschy "costruito un progetto per il futuro"

"Adeguare le proposte regionali alle grandi transizioni in corso e implementare azioni di sviluppo per favorire la crescita economico-sociale sono alcuni degli obiettivi che hanno motivato questo intervento normativo. Con queste modificazioni abbiamo voluto riattivare una legge regionale non finanziata dal 2016, al fine di costruire un progetto per il futuro le cui basi intendiamo gettare con la giornata di lavoro prevista per il 22 novembre". Lo ha detto l'assessore regionale Luigi Bertschy dopo l'approvazione in Consiglio Valle del disegno di legge "Disposizioni in materia di contributi agli enti cooperativi. Modificazioni alla legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 (Testo unico in materia di cooperazione)". "Questo è un primo intervento - ha aggiunto - su una legge di ormai 26 anni fa e l'obiettivo a tendere è quello di proporre una nuova disciplina per gli enti cooperativistici che possa stimolare la creazione di imprese anche in nuovi ambiti".

Il provvedimento, composto da 13 articoli, ha l'obiettivo di sostenere e promuovere, tramite l'erogazione di contributi a fondo perduto sugli investimenti, lo sviluppo sul territorio valdostano di nuovi enti cooperativi e il consolidamento dell'attività delle società cooperative già attive. Il testo di legge sarà presentato nell'ambito dell'evento "Cooperattiva. La società cooperativa accende le opportunità imprenditoriali", che si terrà venerdì 22 novembre, dalle 9 alle 17.30, alla Pépinière d'Entreprises di Aosta.



