Centenario San Bernardo, delegazione valdostana dal Papa

In occasione del centenario della proclamazione di San Bernardo di Aosta, patrono degli alpinisti, dei viaggiatori e degli abitanti delle Alpi, una delegazione valdostana sarà presente all'udienza di Papa Francesco convocata per il prossimo 11 novembre. Guidata dal vescovo di Aosta, Franco Lovignana, sarà composta dai membri del Comitato diocesano e regionale per il centenario di San Bernardo, dai componenti del Governo della Regione Valle d'Aosta e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Valle, oltre che dai rappresentanti delle Guide di alta montagna e dei Maestri di sci.

"Da sempre la Valle d'Aosta nutre una grande devozione popolare verso San Bernardo - si legge in una nota della Diocesi di Aosta - testimoniata da numerose cappelle a lui dedicate e dalla presenza di dipinti, affreschi e statue che lo rappresentano.

San Bernardo è celebrato come Patrono delle Guide di Alta Montagna e dei Maestri di sci che ogni anno ne sottolineano la festa, il 15 giugno o la sera della vigilia, con una sfilata per le vie della città di Aosta fino a raggiungere la Cattedrale dove il Vescovo presiede una solenne Celebrazione Eucaristica, seguita poi da un momento di condivisione nel giardino del Seminario".



