Premio letterario Valle d'Aosta, al via la prima edizione

È nato il Premio etterario Valle d'Aosta che mira "a celebrare non solo i libri e la lettura, ma anche ad esplorare nuove prospettive culturali e consolidare il legame tra la letteratura e il territorio valdostano". La cerimonia di premiazione si terrà tra il 10 e il 12 aprile 2025.

Con un focus sul tema del confine, sia geografico che concettuale, il premio si propone di promuovere la riflessione sul ruolo della letteratura come punto di incontro tra mondi e culture diverse, assegnando una menzione speciale a un'opera di saggistica che esplori il tema del confine in modo originale e approfondito. Verrà inoltre conferito un riconoscimento speciale per un autore esordiente.

"Questo premio, a cui teniamo particolarmente, si inserisce all'interno di una programmazione di iniziative avviate in questi anni e rivolte alla promozione della lettura" spiega Jean-Pierre Guichardaz, assessore ai Beni e alle Attività Culturali, sistema educativo e politiche per le relazioni intergenerazionali. "È nostro dovere favorire la crescita culturale della comunità e crediamo che il libro, come da sempre testimoniato, rappresenti per la società uno strumento importantissimo per raggiungere la propria indipendenza culturale. Al tempo stesso la lettura è un fattore sociale che per sua natura mette l'individuo in connessione con altri creando condivisione e confronto che sono alla base di una comunità sana, colta e libera".

Il riconoscimento verrà dato a un'opera di rilievo della narrativa italiana contemporanea, pubblicata per la prima volta tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2024. La giuria - composta da Paolo Giordano, Laura Marzi, Stefano Petrocchi, Veronica Raimo e Simonetta Sciandivasci - avrà il compito di selezionare le prime dieci opere partecipanti e poi i tre finalisti. La giuria, infine decreterà il vincitore finale. Il coinvolgimento della comunità locale sarà essenziale, con una giuria popolare composta da 100 grandi lettori valdostani e un gruppo selezionato di studenti, che assegneranno una menzione speciale a una delle opere finaliste. La partecipazione alla giuria popolare e le modalità di voto saranno indicate sul sito del premio.

La fase di selezione delle opere avverrà nei mesi successivi alla chiusura delle candidature entro il 31 dicembre 2024. I finalisti saranno annunciati entro marzo 2025.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA