Incendio in azienda agricola a Fénis, chiesta l'archiviazione

La procura di Aosta ha chiesto al gip l'archiviazione del fascicolo per incendio doloso relativo al rogo della stalla dell'azienda agricola Le Bonheur di Fénis, andata a fuoco il 21 agosto del 2022. Durante le indagini non è infatti stato possibile risalire all'autore.

Titolare del fascicolo è il pubblico ministero Francesco Pizzato, che ha invece chiuso le indagini nei confronti di una donna valdostana di 39 anni, indagata per false dichiarazioni al pm nell'ambito di una 'costola' dell'inchiesta principale. Un video colloca la sua auto vicino alla stradina che porta al maneggio - dove teneva in pensione due cavalli - pochi minuti prima delle 20,37, quando secondo i vigili del fuoco era scoppiato l'incendio.

Agli inquirenti aveva dichiarato di essere stata tra le ultime persone ad andarsene quella sera e di averlo fatto insieme a un'altra donna poco dopo le 20. Entrambe, su due auto diverse, avevano sì lasciato l'area, ma l'indagata - hanno ricostruito gli investigatori con le registrazioni delle telecamere della zona - era rimasta a Fénis, fermandosi vicino alla scuola elementare e poi tornando verso l'azienda agricola, sprovvista invece di videosorveglianza. Non ha saputo spiegare cosa avesse fatto nel frattempo ma - hanno appurato gli inquirenti - non sono emersi elementi che possano ricondurre a lei la responsabilità del rogo.

Sul posto erano stati trovati alcuni inneschi, scatolette contenenti pellet, dalle quali sarebbero divampate le fiamme. In quel momento nell'azienda agricola non c'erano i proprietari, la famiglia di Philippe Milleret, imprenditore, musicista ed esponente del movimento politico Pays d'Aoste Souverain.

L'intervento dei vigili del fuoco aveva evitato che le fiamme si propagassero ulteriormente al vicino fienile. Nessuna persona e nessun animale erano rimasti coinvolti nel rogo: una coppia che viveva in un alloggio accanto era fuggita in tempo e i cavalli erano stati messi al sicuro.



