'Come noi', in scena lo spettacolo per un amore non violento

Si chiama 'Come noi' lo spettacolo "per un amore non tossico e non violento" che la compagnia teatrale Palinodie si appresta a portare in scena sul territorio valdostano. Promossa dal Celva, l'iniziativa di sensibilizzazione in tema di prevenzione e contrasto della violenza sulle donne prevede quattro rappresentazioni (tutte alle ore 21 e a ingresso gratuito): si inizierà ad Aosta (il 3 dicembre al teatro Giacosa), per poi passare a Morgex (il 5 dicembre nell'auditorium comunale), quindi a Saint-Vincent (il 10 dicembre presso sala Gran Paradiso del Grand Hotel Billia) e infine a Pont-Saint-Martin (il 12 dicembre all'auditorium comunale).

Lo spettacolo di Verdiana Vono, con Silvia Pietta, ha la regia di Stefania Tagliaferri. "Nasce come chiamata a raccolta, come un invito a considerare - ha spiegato Vono durante la conferenza stampa di presentazione - quello che avviene sulla scena come qualcosa di plausibile, di accaduto e come qualcosa che si può contrastare. Tutto quello che la protagonista Gloria vive all'interno di 'Come noi' sono cose realmente accadute.

Nella mia ricerca drammaturgica non ho inventato molto rispetto ai fatti più legati al tema della violenza. Chiaramente la storia è di invenzione, però tutto quello che le vive sono fatti reali, qualcosa di esistente, che non possiamo ignorare".

Per l'attrice Silvia Pietta, al suo primo lavoro valdostano, "è un tema fondamentale, è inutile girarci intorno". La mano rossa che "zittisce e ferisce" la giovane donna raffigurata nella locandina realizzata dall'illustratrice Annie Roveyaz è un rimando anche al "monologo" che andrà in scena, al "tema della solitudine delle donne che subiscono violenza", ha aggiunto Stefania Tagliaferri.

"Il Celva ha pensato a questa attività come una sfida per trattare una tematica difficilissima. Se questa opera riuscirà a toccare qualche emozione, un passo avanti l'avremo fatto", ha detto il presidente del Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta, Alex Micheletto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA