Valle d'Aosta aperta, per la doppia preferenza bastano 19 voti

La coalizione politica Valle d'Aosta aperta torna a chiedere di introdurre "in vista delle prossime elezioni la doppia preferenza di genere, per la quale non serve alcuna riforma ma un solo e semplice articolo di legge", ha spiegato in una conferenza stampa Daria Pulz (Adu Vda). Si tratta di "un preciso diritto, un atto dovuto nel rispetto delle normative europee e costituzionali italiane in merito alla democrazia paritaria, per le pari opportunità nella rappresentanza politica tra generi diversi".

"Si continua a parlare di 24 voti, ma se stiamo discutendo della sola modifica dell'articolo sulle preferenze, chi mai chiederà un referendum se tutte le forze politiche dicono che va cambiato?", ha detto la consigliera regionale del gruppo Pcp Erika Guichardaz, esponente di Area democratica. "Se andiamo a cambiare qualcosa che dicono tutti di voler cambiare, che problema c'è? A meno che non ci siano nemmeno i 19 voti. Anche perché, chi siede oggi in Consiglio, con l'attuale preferenza unica gioca in una posizione di favore già solo per la propria visibilità".

"Mercoledì, al rientro pomeridiano del Consiglio Valle, riprenderemo i nostri sit-in sotto palazzo regionale" per sensibilizzare sul tema, ha aggiunto Carola Carpinello (Adu Vda), anticipando che "se continueranno a fare niente seguiremo altre strade". In questo senso "abbiamo già sentito dei legali", ha spiegato Pulz.



