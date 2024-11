Nasce il Premio letterario Valle d'Aosta, organizzato dall'assessorato regionale dei Beni e attività culturali. L'obiettivo di questa prima edizione è di riconoscere e valorizzare la narrativa italiana di qualità.

Potranno partecipare alle selezioni, che si chiudono il 31 dicembre prossimo, gli autori e le autrici che hanno pubblicato nel corso dell'anno un libro in prima edizione. Ogni casa editrice potrà partecipare con un massimo di tre opere. La giuria - composta da Paolo Giordano, Laura Marzi, Stefano Petrocchi, Veronica Raimo e Simonetta Sciandivasci - avrà il compito di selezionare dieci opere e poi da queste scegliere i tre finalisti che verranno annunciati a marzo. Ad aprile, invece, ci sarà la cerimonia di premiazione.

''Questo premio è un sogno che si è realizzato - commenta l'assessore Jean-Pierre Guichardaz - e vuole essere un modo per promuovere e celebrare i libri. Il nostro obiettivo è di farlo crescere e farlo diventare un premio sempre più prestigioso''.

Stefano Petrocchi, presidente della fondazione Bellonci e componente della giuria, spiega: "''L'idea di questo premio ci è piaciuta perché vuole avere un valore comunitario. I premi creano interesse intorno a un libro e questo è un valore aggiunto''.

Oltre alla giuria tecnica ci sarà una giuria popolare composta da 100 grandi lettori valdostani e da un gruppo selezionato di studenti.

Per questa prima edizione sarà inoltre assegnata una menzione speciale a un saggio, che tratti come tema il confine e a un'opera prima.



