Mascaro (Fdi), le forze dell'ordine hanno evitato il peggio

"Solo l'arrivo delle forze dell'ordine ha evitato il peggio''. Così Armando Mascaro, consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Saint-Pierre, in riferimento all'aggressione che spiega di aver subito nella notte tra sabato e domenica scorsi insieme a Lorenzo Aiello, coordinatore di Fdi Aosta ed ex consigliere comunale della città.

''Per me - spiega Mascaro - quello che è accaduto sabato sera è un fatto grave e quello che mi dispiace di più, al di là degli insulti e degli sputi, è che il gestore dell'ex Cittadella", lo spazio Plus Aosta, centro ricreativo del Comune, "non ci abbia chiamati e che nessuno in quel momento ci abbia difeso''.

''Ci hanno detto - prosegue - che eravamo persone non gradite e da lì un'escalation di cattiveria impensabile. Insulti, offesi ci urlavano 'vergognatevi'. Ad un certo punto, Lorenzo è stato buttato a terra, io ero accerchiato da altre persone che mi urlavano. Ho cercato di restare sempre diplomatico, anche perché sarebbe bastato poco a far sì che qualcuno si potesse fare male.

Ma se l'ex Cittadella è un posto che si vanta di essere inclusiva, devo dire che sabato sera ha dimostrato esattamente il contrario".



