Fdi Vda, gravissima l'aggressione ad Aiello e Mascaro

"Un episodio gravissimo di intolleranza politica avvenuto in un luogo pubblico per cui ci attendiamo un'immediata unanime condanna insieme alle sanzioni della giunta comunale verso i responsabili. Solidarietà ai nostri Lorenzo Aiello e Armando Mascaro". Così Fratelli d'Italia Valle d'Aosta in un post su X, commentando la presunta aggressione avvenuta ad Aosta, nella notte tra sabato e domenica scorsi, ai danni del coordinatore cittadino di Fdi, Lorenzo Aiello, e del consigliere comunale di Saint-Pierre Armando Mascaro.

Emily Rini, coordinatrice di Forza Italia Valle d'Aosta, commenta in un post: "Quanto accaduto alla Cittadella dei giovani di Aosta è di una gravità inaudita e merita una ferma condanna da parte di tutti. Massima solidarietà mia, e di tutta Forza Italia Vda, agli amici di Fratelli d'Italia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA