'E' una serata antifascista', accerchiati due esponenti di Fdi

Due esponenti valdostani di Fratelli d'Italia aggrediti verbalmente e con qualche spinta - secondo quanto riportano organi di informazione locale - perché ospiti sgraditi durante la serata conclusiva di un festival di cinema ad Aosta. I fatti nella notte tra sabato e domenica scorsi negli spazi di 'Plus', centro ricreativo del Comune di Aosta con teatro, sala espositiva, aule studio e caffetteria, dove erano in programma gli eventi conclusivi di Frontdoc, festival internazionale di cinema, con un concerto e un dj set.

Tra il bar e la piazzetta esterna Lorenzo Aiello, coordinatore di Fdi Aosta ed ex consigliere comunale della città, e Armando Mascaro, attuale consigliere comunale di Saint-Pierre, sarebbero stati invitati da alcuni avventori ad allontanarsi in quanto quella era una "serata antifacista". Poi, una volta accerchiati, ci sarebbe stata qualche spinta. Nessuno dei presenti - ha appurato l'ANSA - all'arrivo delle forze dell'ordine aveva segni visibili di violenza né risultano accessi in pronto soccorso per gli stessi fatti. Gli organizzatori dell'evento hanno preso le distanze dall'accaduto, sottolineando lo spirito inclusivo della manifestazione.

Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri per identificare i presenti e riportare la calma. Un giornalista valdostano presente, estraneo ai fatti, è stato portato in questura per essere identificato, dopo essersi rifiutato di fornire le proprie generalità.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA