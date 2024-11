Donzelli, 'Schlein e il Pd condannino l'aggressione di Aosta'

"La Schlein e gli esponenti del Pd condannino senza ambiguità i giovani di sinistra che ad Aosta hanno violentemente aggredito esponenti di Fratelli d'Italia e chi era in loro compagnia. A sinistra dovrebbero aver capito che fomentare odio non porta voti, ma purtroppo rischia solo di portare violenza. Solidarietà a Lorenzo e Armando". Così in un post su Facebook Giovanni Donzelli, deputato responsabile dell'organizzazione di Fdi, commentando la presunta aggressione avvenuta ad Aosta nella notte tra sabato e domenica scorsi a danno del coordinatore cittadino di Fdi, Lorenzo Aiello, e del consigliere comunale di Saint-Pierre Armando Mascaro.



