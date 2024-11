Ampliamento ospedale, sì della giunta ai lavori da 178 milioni

La giunta regionale ha dato una valutazione positiva sulla progettazione esecutiva di variante del 'IV Lotto Fase 3' per l'ampliamento dell'ospedale Parini di Aosta. Il costo complessivo lordo dell'intervento è di 178 milioni 515 mila e 453,96 euro, previsto nel quadro tecnico ed economico allegato alla progettazione. A seguito di questo atto, aveva anticipato nelle scorse settimane in Consiglio Valle l'assessore alla Sanità, Carlo Marzi, "seguirà la procedura di gara pubblica per l'affidamento dei lavori da parte di Siv".

Riguardo all'intervento, l'assessore aveva riferito: "Assume un ruolo determinante la realizzazione della fase 3 del nuovo ospedale regionale che consentirà la riorganizzazione generale della sanità valdostana".

La giunta ha inoltre recepito il decreto del ministero della Salute relativo al Riparto del fondo per l'Alzheimer e le demenze per le annualità 2024-2026. E' così possibile avviare le nuove attività finalizzate ad una "diagnosi precoce e tempestiva e ad una migliore presa in cura delle persone affette da disturbi cognitivi e demenze - comunica l'amministrazione regionale - in collaborazione con l'azienda Usl attraverso il Centro disturbi cognitivi e demenze e con la Cabina di regia, e in condivisione con il Tavolo regionale permanente di monitoraggio relativo ai disturbi cognitivi e alle demenze".

È stata anche approvata la partecipazione della Regione, per il tramite dell'assessorato Sanità, salute e politiche sociali, alla Ventottesima Giornata nazionale della colletta alimentare.

All'associazione Banco alimentare è stato concesso un contributo di 27 mila euro per l'acquisto di derrate alimentari ad integrazione di quanto sarà raccolto dai volontari nell'ambito della colletta alimentare.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA