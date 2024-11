Ultraleggero precipitato in Valle d'Aosta, Ansv apre indagine

L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) ha aperto un'indagine sull'incidente che ha coinvolto un aereo ultraleggero nei pressi della strada per il colle del Gran San Bernardo. L'Agenzia "è in contatto con le autorità locali per assicurare la corretta preservazione delle evidenze utili all'attività di indagine".

L'incidente - che ha provocato tre feriti non gravi) ha interessato il velivolo Partenavia P.64B marche di identificazione I-BITT, a Saint-Rhemy-en-Bosses.

I tre occupanti, tutti piemontesi, sono stati ricoverati all'ospedale di Aosta.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA