Matterhorn Speed Opening, Valtournenche "spesi finora 350.000 euro"

Rispondendo ad un'interrogazione della minoranza sulla Matterhorn Speed Opening, il sindaco di Valtournenche, Elisa Cicco, ha detto che finora - ovvero nel 2022 e 2023 - sono stati spesi 350.000 euro. "C'è un contratto che non contiene clausole che vincolano il Comune a versare i 200.000 euro previsti al Comitato organizzatore se la gara non è disputata sul versante italiano. Non vi è dunque il rischio di dover contribuire economicamente a una gara disputata a Zermatt.

Ogni decisione per il futuro sarà assunta in maniera collegiale.

Le risorse destinate alla gara per il 2024 sono state svincolate e diversamente utilizzate".

L'opposizione ha ribadito i dubbi rispetto alle effettive ricadute positive di questa iniziativa sulla località e ha suggerito di evitare di investire su attività ad alto rischio.

"Tutti abbiamo creduto fortemente in questa gara - ha concluso la sindaca - posta all'inizio della stagione, dal tracciato particolare e di grande richiamo mediatico".



