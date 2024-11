La Resistenza in Valle d'Aosta, una mostra a San Lorenzo

"Allez voir là-haut. Témoignages 1943-1945 en Vallée d'Aoste" è il titolo della mostra documentaria allestita dall'8 novembre all'8 giugno 2025 nella Chiesa di San Lorenzo di Aosta. L'iniziativa si inserisce nell'ambito delle celebrazioni per l'Ottantesimo anniversario della Resistenza, della Liberazione e dell'Autonomia.

Il fulcro dell'esposizione è il tema della memoria. Le fotografie selezionate nel fondo Octave Bérard, realizzate in Valle d'Aosta tra il 1945 e il 1967, "documentano il coinvolgimento delle comunità locali nell'ultimo periodo bellico, focalizzando l'attenzione sulla trasmissione del ricordo collettivo legato alla lotta partigiana". Il percorso espositivo, articolato in 22 tappe, si compone di una selezione di documenti provenienti dagli archivi regionali. "La sequenza narrativa - è spiegato nella presentazione - procede attraverso una doppia dimensione temporale, partendo dall'evento commemorativo e giungendo, in retrospettiva, ai fatti e alle persone oggetto della commemorazione. L'angolazione è antropologica, con lo sguardo rivolto alle comunità locali". La comunicazione avviene contemporaneamente in italiano, francese e nelle varianti locali di patois.

"L'esposizione - afferma l'Assessore Jean-Pierre Guichardaz - valorizza il patrimonio storico, culturale, politico e sociale della Resistenza, con le sue molteplici testimonianze materiali e immateriali, e contribuisce a far conoscere i beni fotografici e sonori dell'archivio regionale del Brel".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA