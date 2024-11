Casinò Saint-Vincent, ricavi calano del 9% a ottobre

Al Casinò di Saint Vincent il mese di ottobre si chiude con un incasso per la casa da gioco di 5 milioni e 382.329 euro, con uno scostamento negativo di 576.253 euro (meno 9%) sullo stesso mese del 2023. Lo ha comunicato la casa da gioco valdostana. In dettaglio, le slot machine hanno incassato 2 milioni e 961.347 euro con una flessione degli introiti del 9% mentre i giochi da tavolo 2 milioni e 420.982 (meno 10%). Gli ingressi sono stati 24.118, il 4% in meno del 2023.



