Un ultraleggero è precipitato questo pomeriggio lungo la strada per il Gran San Bernardo, nel comune di Saint-Rhemy en Bosses, in Valle d'Aosta. Tre i feriti portati in ospedale, di cui uno lieve.

A chiamare i soccorsi è stato il pilota che è uscito da solo dal velivolo. Sul posto stanno intervenendo le guide del soccorso alpino valdostano e il gruppo taglio dei vigili del fuoco.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA