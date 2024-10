Start Cup Valle d'Aosta, vince un progetto sull'eolico innovativo

Alla 20/a edizione della Start Cup Piemonte-Valle d'Aosta, che si è svolta presso l'Energy Center di Torino, è andato alla E.ge Energia srl di Luca Cretaz il Premio Valle d'Aosta di 7.500 euro, destinato al miglior progetto imprenditoriale che prevede l'insediamento nella Pépinière d'Entreprises di Aosta o di Pont-Saint-Martin. Il premio è stato messo a disposizione dalla Regione autonoma Valle d'Aosta. La società di Cretaz ha intrapreso un progetto per sviluppare generatori eolici innovativi.

"Il progetto vincitore della Start Cup Valle d'Aosta dimostra come l'innovazione possa essere al servizio della transizione energetica. Siamo particolarmente orgogliosi di vedere come questi nuovi imprenditori stiano sviluppando soluzioni innovative per affrontare le sfide del nostro tempo, contribuendo a costruire un futuro più sostenibile per la Valle d'Aosta", ha spiegato l'assessore regionale della Valle d'Aosta allo Sviluppo economico, Luigi Bertschy. "La sinergia con la Regione Piemonte su questo premio - ha aggiunto - conferma l'interesse e la volontà della nostra Regione a proseguire ed ampliare le collaborazioni al fine di unire i nostri sforzi per supportare i nostri tessuti produttivi confinanti".

L'assessorato ha partecipato anche all'evento Smau Milano, nel corso del quale è stato consegnato il Premio Innovazione Smau alla Cogne acciai speciali, quale "caso di successo che ha saputo innovarsi grazie all'utilizzo delle moderne tecnologie innovative a favore della sostenibilità".

"La partecipazione delle imprese valdostane a questi eventi - ha detto Bertschy - rappresenta un momento di crescita e di confronto che arricchisce non solo le singole realtà aziendali, ma anche il tessuto economico della nostra regione. La Valle d'Aosta continua a puntare sull'innovazione come strumento per attrarre investimenti e creare nuove opportunità di sviluppo per il nostro territorio".



