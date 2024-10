Start Cup Piemonte Valle d'Aosta, Inflant al primo posto

Si chiama Inflant (InfLammasome Acting Novel Therapeutics) e crea farmaci innovativi attivi sull'inflammasoma Nlrp3, un complesso multiproteico intracellulare che si comporta da "sensore" del sistema immunitario innato. È il progetto d'avanguardia nel settore delle Life Sciences supportato dall'incubatore 2I3T che si aggiudica la vittoria della Start Cup Piemonte Valle d'Aosta 2024.

Giunta alla sua XX edizione, la Business Plan competition è organizzata nell'ambito del Pni - Premio nazionale per l'innovazione e promossa dagli incubatori I3P e 2i3T. I vincitori sono stati scelti tra 190 idee di business, di cui il 43% relativo all'ambito Ict, cioè prodotti e servizi innovativi nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e dei nuovi media, come e-commerce, social media, mobile, gaming. Piacciono Industrial (16%) e Cleantech & Energy (17%). L'11% si afferisce al settore del turismo e industria culturale e creativa e il 13% al life sciences.

"Siamo orgogliosi di festeggiare la XX edizione di Start Cup, un evento che di anno in anno cresce, contribuendo allo sviluppo dell'ecosistema imprenditoriale della nostra regione", commenta il comitato organizzativo di Start Cup Piemonte Valle d'Aosta. "La Regione Piemonte crede fortemente nella valorizzazione delle idee innovative e nella creazione di opportunità per i giovani talenti, elementi fondamentali per un'economia dinamica: lo testimoniano i 5 milioni di euro stanziati nel 2023/2024 che hanno permesso l'accompagnamento di 6 delle 10 start up che hanno partecipato alla competizione" sottolinea Elena Chiorino, vicepresidente della Regione Piemonte con deleghe a Lavoro. "Venti edizioni di Start Cup danno l'idea di un'attenzione certosina verso un mondo in evoluzione.

L'interazione con gli incubatori e il mondo accademico rafforza una potenzialità unica e a cui dobbiamo guardare con attenzione perché qui si gioca il nostro futuro" aggiunge Andrea Tronzano, assessore regionale allo Sviluppo delle attività produttive.





