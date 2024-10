Manes, alla Camera lavoreremo per migliorare la legge sulla montagna

"La legge non è blindata e alla Camera ci impegneremo a promuovere miglioramenti su temi fondamentali come la riorganizzazione dei sistemi territoriali, la chiarezza nella classificazione dei Comuni montani, il rafforzamento del ruolo delle Regioni e del Fondo per la Montagna (Fosmit), poiché sono necessarie risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quelle attualmente stanziate". Così il deputato valdostano Franco Manes (Misto - Minoranze linguistiche), esprimendo "soddisfazione" a riguardo dell'approvazione in Senato del disegno di legge per il riconoscimento e la promozione dello sviluppo delle zone montane.

"È necessario prevedere - anticipa Manes - interventi concreti per contrastare la desertificazione antropica e assicurare il mantenimento dei servizi di base e della sanità di prossimità, per preservare la vita e la qualità dei servizi nelle nostre montagne".

Manes elogia "l'unità di intenti tra le Regioni a Statuto speciale e le autonomie del Sud Tirolo e della Valle d'Aosta, nonché il lavoro svolto dai parlamentari altoatesini e valdostani, che hanno portato avanti proposte centrali per il territorio".

"Questo lavoro di squadra - sottolinea il deputato valdostano - ha permesso di approvare emendamenti essenziali per la gestione della fauna e per garantire la sicurezza delle reti escursionistiche con particolare riferimento al tema della responsabilità civile dei fruitori dei percorsi turistici e della viabilità rurale. Questi risultati rappresentano un'ottima base di partenza e ci impegniamo affinché, in sede di seconda lettura, possano essere ulteriormente perfezionati".



