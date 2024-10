Caveri, la Camera calendarizzi in fretta la legge sulla montagna

"Dopo molte peripezie e riunioni infinite si completa al Senato il primo passaggio della nuova Legge sulla Montagna. Come referente delle Regioni e Province autonome per la montagna, audito anche al Senato nel corso della discussione in Prima Commissione, sono lieto e mi auguro che la Camera calendarizzi in fretta il provvedimento, atteso da tempo". Così l'assessore regionale della Valle d'Aosta agli Affari europei, all'innovazione, al Pnrr e alle politiche nazionali per la montagna, Luciano Caveri.

"Infatti - prosegue Caveri - la legge in vigore risale al 1994 e da molto tempo le Regioni ne sollecitano la modifica con norme di immediata applicazione. Positiva nel testo attuale una 'pulizia' nella perimetrazione della montagna, troppo generosa in passato a detrimento della 'vera' montagna".



